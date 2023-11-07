بايدن يُطالب نتنياهو بوقف القتال 3 أيام.. و"اقتراحٌ" لإطلاق أسرى

ذكر موقع أكسيوس الإخباري اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مسؤولين أحدهما أميركي والآخر إسرائيلي، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي أمس الإثنين، بأن وقف القتال لمدة ثلاثة أيام قد يساعد في ضمان إطلاق سراح بعض الرهائن، إلّا أنّ نتنياهو أبدى تخوفه من فقدان الدعم الدولي إذا توقف القتال.

وأفاد موقع أكسيوس، نقلًا عن المسؤول الأميركي، بأنه بموجب اقتراح تجري مناقشته بين الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر، ستطلق حماس سراح أسرى يترواح عددهم بين عشرة و15 شخصًا، وتستخدم فترة التوقف للتحقق من هويات جميع الرهائن وتقديم قائمة بأسماء المحتجزين الذين ستطلق سراحهم.

الموقع لفت أيضًا إلى أنّ التقديرات تشير إلى احتجاز حماس نحو 180 أسيرًا والجهاد 40 بينما يحتجز آخرون نحو 20.

وقال البيت الأبيض في بيان أمس الإثنين إن بايدن ونتنياهو ناقشا “إمكانية التوقف التكتيكي للقتال لإتاحة فرص للمدنيين للمغادرة بأمان من مناطق الصراع المستمر ولضمان وصول المساعدات إلى المدنيين المحتاجين والتمكن من إطلاق سراح الرهائن المحتملين”.