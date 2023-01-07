بايدن يُهنّئ مكارثي: حان وقت الحكم بشكل مسؤول

هنّأ الرئيس الأميركيّ جو بايدن، الجمهوري كيفن مكارثي لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب، ودعاه إلى “الحكم بشكل مسؤول ولصالح الأميركيين”.

بايدن قال في بيان: “أنا مستعدٌّ للعمل مع الجمهوريين عندما يكون ذلك ممكنًا، والناخبون أشاروا بشكل واضح إلى أنهم ينتظرون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدّين للعمل معي”، وأضاف “حان وقت الحكم بشكل مسؤول”.

يشار إلى أنّه بعد 15 جولة ولمدة 4 أيام، نجح الجمهوري كيفن مكارثي، اليوم السبت، بالفوز بمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي، حيث قال عقب فوزه بالمنصب: “الآن بدأ العمل الشاق والأهم”.

إذ تمكّن النائب عن كاليفورنيا البالغ 57 عامًا من الحصول على أصوات 14 نائبًا من مؤيدي ترامب في جولة الاقتراع الـ12 الجمعة، بعد أن قدّم لهم تنازلات كبيرة، في تطور أمل أنصاره في أن يؤدي إلى إقناع مزيد منهم في تغيير رأيهم.

أكثرية ضئيلة

هذا ويتطلّب انتخاب رئيس لمجلس النواب، ثالث أهم منصب في النظام السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبه، غالبية 218 صوتًا.

بينما استغل النواب المؤيّدون لترامب، الأكثرية الضئيلة التي حقّقها الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/ نوفمبر، لفرض شروطهم.