بايدن: 11 مواطنا أمريكيا على الأقل من بين القتلى في إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين إن 11 مواطنا أمريكيا على الأقل من بين القتلى في إسرائيل بعد الهجمات التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في مطلع الأسبوع.

كما وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الاثنين إن زوجين يحملان الجنسية المزدوجة الإيطالية والإسرائيلية اختفيا من المنطقة التي كانا يعيشان فيها بالقرب من غزة ومن المحتمل أن يكونا قد تم احتجازهما كرهينتين.

وقال تاياني لإذاعة (راي) الرسمية “إنهما رجل وامرأة.. زوج وزوجته… كانا يعيشان في حي بيري. ولا يجيبان على الاتصالات الهاتفية من عائلتهما”.

وأضاف “نأمل في العثور عليهما، لكن ليس لدينا أي أخبار أخرى في الوقت الحالي. ومن المحتمل أنهما قد اختطفا”.

ولم يذكر اسميهما.