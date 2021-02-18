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بتكوين تكسر رقمها القياسي وتتخطى حاجز 52 ألف دولار

18 - فبراير - 2021
العملة الرقمية المشفرة بيتكوين

العملة الرقمية المشفرة بيتكوين

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تواصل العملة الرقمية المشفرة “بيتكوين” تسجيل الأرقام القياسية ، حيث واصلت بتكوين صعودها السريع، الخميس، لتبلغ ذروة جديدة عند 52 ألفا و175 دولارا وذلك في غضون يومين من تخطيها حاجز 50 ألف دولار للمرة الأولى.

ومع ارتفاع عملة “بتكوين” صعدت قيمتها السوقية وبلغت مستوى 900 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.

ويخشى بعض المراقبين في السوق من تقلب سعر بتكوين، الذي لا يستند إلى أي أصول، فيما يرى آخرون أن الوضع مختلف عما كان عليه في 2017، حينما قفزت أسعار بتكوين بشكل كبير قبل أن تنهار مطلع عام 2018.

وزاد الاهتمام بأكبر عملة مشفرة في العالم منذ العام الماضي، إذ ينظر المستثمرون إلى بتكوين على أنها وسيلة تحوّط في مواجهة التضخم، وبديل لانخفاض قيمة الدولار.

وارتفعت العملة المشفرة بنحو 72 بالمئة منذ بداية العام الجاري، وتحققت معظم مكاسبها بعد إعلان شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة الرقمية.

وأضافت تسلا أنها ستقبل كذلك السداد بهذه العملة.

غير أن تسلا هي الأحدث فقط بين سلسلة من عمليات الاستثمار الكبيرة، التي قفزت ببتكوين من عمليات التمويل الهامشية إلى ميزانيات الشركات ومكاتب التداول في وول ستريت إذ شرعت شركات ومديرو أموال تقليديون في الولايات المتحدة في شراء هذه العملة بقيم كبيرة.

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