بتكوين تهبط 14%.. وتوقعات بارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي

هوت بتكوين 14 بالمئة اليوم الاثنين بعد أن جمدت شركة سيلسيوس الأمريكية لإقراض العملات المشفرة السحوبات والتحويلات مشيرة إلى ظروف “بالغة الشدة”، في أحدث علامة على أن تراجع الأسواق المالية يلحق ضررا بسوق العملات الرقمية.

وأثار تحرك سيلسيوس هبوطا في أرجاء العملات المشفرة لتنخفض قيمتها عن تريليون دولار للمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني 2021، مدفوعة بخسائر بتكوين العملة المشفرة الأكبر.

وبعد إعلان سيلسيوس، هوت بتكوين إلى أدنى مستوى في 18 شهرا عند 22 ألفا و725 دولارا قبل أن تتعافى قليلا إلى حوالي 23 ألفا و924 دولارا.

وتراجعت الإثير، ثاني أكبر العملات المشفرة، بما يصل إلى 18 في المئة إلى 1176 دولارا وهو أدنى مستوى لها منذ يناير كانون الثاني 2021 .

ومن جهة أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إجمالي إنتاج النفط في الأحواض الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بمقدار 143 ألف برميل يوميا إلى 8.901 مليون برميل يوميا في يوليو تموز، فيما سيكون أعلى مستوى منذ مارس آذار 2020 .

وتوقعت الوكالة الحكومية أن الإنتاج في حقل بيرميان في تكساس ونيو مكسيكو، وهو أكبر حوض أمريكي للنفط الصخري، سيرتفع 84 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي عند 5.316 مليون برميل يوميا في يوليو تموز.

وتوقعت أيضا أن الإنتاج في حوضي باكن في نورث داكوتا ومونتانا سيرتفع 19 ألف برميل يوميا الشهر القادم إلى 1.197 مليون برميل يوميا، أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020

وقدرت إدارة معلومات الطاقة أن الإنتاج في حوض إيجل فورد في جنوب تكساس سيرتفع 28 ألف برميل يوميا في يوليو تموز إلى 1.180 مليون برميل يوميا، أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2020.