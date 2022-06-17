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بتهمة الإتجار بالمخدرات.. محكمة روسية تقضي بسجن أميريكي 14 عاما

منذ ساعة واحدة
روسيا

علم روسيا

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أفادت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية أن محكمة روسية قضت بسجن موظف سابق في السفارة الأمريكية 14 عاما بتهمة الإتجار في المخدرات.

وقالت الوكالة إن مارك فوجل احتجز في مطار شيريميتيفو بموسكو في أغسطس آب 2021 وبحوزته مخدرات.

وأضافت أنه كان يعمل في السفارة ولكن وقت إلقاء القبض عليه كان يعمل في المدرسة الأنجلو أمريكية بالمدينة.

وذكرت الوكالة أن فوجل أقر بأنه مذنب في تهم تهريب وتخزين ونقل وتصنيع ومعالجة المخدرات.

لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب للتعقيب.

وكانت قناة سي.بي.إس نيوز قد ذكرت في يناير كانون الثاني أن فوجل أبلغ المحامين الذين زاروه أنه استخدم الماريجوانا لأسباب طبية بعد جراحة في العمود الفقري. ونقلت عنه القناة قوله إن الكمية التي كانت بحوزته عند اعتقاله كانت 17 جراما فحسب.

يأتي هذا الحكم وسط تصاعد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحرب في أوكرانيا وقضايا أخرى.

واعتقلت نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير في مطار موسكو في 17 فبراير شباط بسبب مزاعم بوجود خراطيش سجائر إلكترونية تحتوي على زيت القنب في حقائبها.

وتم تمديد حبسها الاحتياطي هذا الأسبوع حتى الثاني من يوليو تموز.

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