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بتهمة التجسّس لصالح أوكرانيا.. محكمة روسية تقضي بسجن زوجَين سابقَين

منذ 23 ثانية
علم روسيا

علم روسيا

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أعلنت محكمة كورسك الروسية في بيان، أنّها قضت بسجن اثنين من العاملين السابقين في المجال الدفاعي في روسيا 17 و13 عامًا، بتهمة الخيانة، بعد إدانتهما بالإفشاء عن معلومات استخباراتية عسكرية إلى أوكرانيا، والتخطيط لتفجير خطوط للسكك الحديدية.

وألقى جهاز الأمن الاتحادي الروسي القبض على الإثنين، وهما زوجان سابقان، الشهر الماضي في منطقة كورسك القريبة من الحدود مع أوكرانيا، واتهمهما بتسليم وثائق ونماذج تقنية تستخدم في صناعة أنظمة الأسلحة للقوات الجوية الروسية.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي في بيان لإعلان القبض عليهما، إن الزوجين السابقين، وهما أر.إيه. سيدوركن وتي.إيه. سيدوركينا، شاركا في خطط لتفجير خطوط السكك الحديدية في منطقتي كورسك وبيلغورود، التي تستخدم في إرسال إمدادات للقوات الروسية المقاتلة في أوكرانيا.

وأضاف الجهاز أنه ضبط ما يزيد عن أربعة كيلوغرامات من المتفجرات البلاستيكية وأربعة مفجرات ووثائق تصميم عسكري و150 ألف دولار نقدًا.

واتُهم أيضًا سيدوركن (50 عامًا) بحيازة أسلحة نارية بصورة غير قانونية وذخائر وحُكم عليه بالسجن 17 عامًا، وحُكم على سيدوركينا (41 عامًا) بالسجن 13 عامًا.

    المصدر :
  • رويترز

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