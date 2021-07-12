بتهمة التخابر مع إيران.. "الشاباك" الإسرائيلي يعتقل رجل أعمال من النقب

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن جهاز الأمن الإسرائيلي اعتقل رجل الأعمال، يعقوب أبو القيعان، بشبهة التخابر مع مصدر لبناني عراقي، ومن خلاله مع جهات استخبارية إيرانية ونقل معلومات إليها

وبحسب هيئة إذاعة البث الإسرائيلية “مكان”، اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” بالتعاون مع الشرطة رجل الأعمال يعقوب أبو القيعان، من سكان حورة في النقب، في العاشر من الشهر الماضي بشبهة التخابر مع مصدر لبناني عراقي، ومن خلاله مع جهات استخبارية إيرانية ونقل معلومات اليها.

وأضافت هيئة البث الأسرائيلية أنه “تبين خلال التحقيق مع أبو القيعان، الذي يعد مقربا الى شخصيات عامة في إسرائيل، انه كان على اتصال مستمر مع حيدر المشهداني، باعتباره حلقة وصل مع جهات استخبارية إيرانية، ونقل اليه معلومات عما يجري في البلاد. كما أنه قد طلب في مرحلة ما لقاء العناصر الإيرانية، إلا أن هذا الاجتماع لم يحدث”.

وقدمت ضد أبو القيعان لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع تنسب إليه التخابر مع عميل أجنبي ونقل معلومات إلى العدو.

وقالت مصادر في جهاز الأمن العام الإسرائيلي أن اعتقال أبو القيعان ياتي في “إطار المساعي التي تبذلها أجهزة الأمن الإسرائيلية لإحباط محاولات “حزب الله” وإيران لتجنيد عناصر إسرائيلية بغية استهداف الشخصيات المرموقة في الساحتين السياسية والعسكرية ولجمع المعلومات الاستخبارات”.