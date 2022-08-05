بتهمة "الخيانة".. روسيا تعتقل مدير برنامجها للصواريخ الفرط صوتية!!

أعلنت السلطات الروسية عن إلقاء القبض على “ألكسندر شيبليوك” مدير معهد الميكانيك النظرية والتطبيقية (ITAM) التابع لفرع سيبيريا، لأكاديمية العلوم الروسية (SB RAS).

ووفقاً لما أفادت به وكالة “تاس” الروسية للأنباء، فإن اعتقال “ألكسندر شيبليوك” جاء على خلفية اتهامه بالخيانة.

ويعد شيبليوك، أحد العلماء العاملين على برنامج روسيا للصواريخ الفرط صوتية.

ويأتي ذلك، في إطار جملة من الاعتقالات، شملت مجموعة من العلماء، بتهمة الخيانه، ونشر معلومات عسكرية خاصة بالدولة.

وفي وقت سابق، ألقي القبض على أناتولي ماسلوف، كبير الباحثين، للاشتباه في الخيانة العظمى، ووضع في مركز الاحتجاز، ريثما يقدم للمحاكمة في ليفورتوفو في موسكو.

وقال مصدر مقرب من التحقيق، إن ماسلوف، يشتبه في أنه قدم بيانات تتعلق بخاصية الصواريخ الفرط الصوتيه، وهو من أسرار الدولة.

ويتم التحقيق في القضية من قبل المكتب المركزي لجهاز الأمن الفيدرالي في روسيا.

وبحسب موقع ITAM، فإن ماسلوف، متخصص معروف في مجال ديناميات الغاز اللزج، وعمل على برنامج الصواريخ الفرط صوتية الروسية الحديثة.