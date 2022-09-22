بتهمة الفساد.. الإعدام لوزير سابق في الصين

حُكم على وزير العدل الصيني السابق بالإعدام مع إرجاء التنفيذ لمدة عامين، بتهمة تلقي رشاوى ومساعدة مجرمين بمن فيهم شقيقه على إخفاء نشاط غير قانوني، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي، الخميس.

تضاف إدانة، فو تشنغ هوا، إلى سلسلة من كبار المسؤولين الذين عوقبوا بتهمة الفساد في حملة طويلة الأمد شنت بعد أن تولى الرئيس، شي جين بينغ، السلطة في أواخر عام 2012.

وقال تلفزيون الصين المركزي إن فو (67 عاما) أقر بأنه مذنب في إساءة استغلال سلطاته في أدوار من بينها “رئيس شرطة العاصمة الصينية بكين” في 2005، ولإخفاء جرائم شقيقه وآخرين.

في المقابل، تلقى فو أموالا وممتلكات تصل إلى 117 مليون يوان (16.5 مليون دولار)، حسبما ذكرت صحيفة “تشاينا ديلي” الرسمية في يوليو الماضي.

ولم يذكر تقرير التلفزيون، الخميس، والروايات الإخبارية السابقة، أي تفاصيل حول ما اتهم بفعله شقيق فو، فو وي هوا.

وعادة ما يتم تخفيف أحكام الإعدام مع إرجاء التنفيذ إلى فترات سجن طويلة إذا تم اعتبار أن المحكوم عليه قد تم إصلاحه، وفقا لأسوشيتد برس.

وأضاف تلفزيون الصين المركزي أن فو سيحكم عليه بالسجن المؤبد بدون عفو مشروط إذا تم تخفيف عقوبته.