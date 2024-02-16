بتهمة المشاركة بهجمات 7 أكتوبر.. الاحتلال يعتقل 20 شخصا في مستشفى ناصر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 20 شخصا في مستشفى ناصر زعمت أنهم شاركوا بهجمات 7 أكتوبر/ الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه اعتقل 20 شخصا “يشتبه بمشاركتهم” في هجمات 7 أكتوبر، كانوا متواجدين بمستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبحسب بيان لجيش الاحتلال، فإن “قوات كوماندوز ووحدات خاصة تستمر في عملها ضد منظمة حماس الإرهابية داخل مستشفى ناصر في خان يونس، حيث تستند العملية إلى معلومات استخباراتية تشير إلى وجود نشاطات إرهابية حمساوية داخل المستشفى”.

وخلال عمليات التمشيط في منطقة المستشفى، عثر مقاتلو “ماغلان” على “قذائف هاون وقنابل يدوية ووسائل قتالية أخرى تابعة لحركة حماس”، حسب البيان الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال إنه “سيواصل في التصرف بموجب القانون الدولي ضد منظمة حماس الإرهابية، التي تتصرف بشكل ممنهج من داخل المستشفيات والبنى التحتية المدنية”.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الجمعة، وفاة 4 مرضى في مجمع ناصر الطبي، بعد توقف الأوكسجين جراء انقطاع الكهرباء، في استمرار للأوضاع المتدهورة في المستشفى الذي شهد مداهمة إسرائيلية، و”مشاهد فوضى وإطلاق نار”.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي “أجبر إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادرا صحيا و11 من عائلاتهم و191 مريضا و165 من المرافقين والنازحين في ظروف قاسية ومخيفة، بلا طعام أو حليب أطفال ونقص حاد في المياه”.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل “القصف المدفعي في محيط مجمع ناصر”، في ظل سلسلة من الغارات الجوية وسط مدينة خان يونس، إضافة إلى استمرار عمليات القوات الإسرائيلية “بتجريف وحفر وتفتيش داخل أقسام وساحات المستشفى”.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنها “تحاول الوصول” لأكبر مستشفى لا يزال يعمل في قطاع غزة، وهو مستشفى ناصر، بعد العملية الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم المنظمة، طارق ياساريفيتش: “لا يزال هناك مرضى ومصابون بجروح خطيرة داخل المستشفى”.

وأضاف: “هناك حاجة ملحة لتوصيل الوقود لضمان استمرار تقديم الخدمات المنقذة للحياة.. نحاول الوصول لأن الأشخاص الذين ما زالوا في مجمع ناصر الطبي يحتاجون إلى المساعدة”.

والخميس، وصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته بمستشفى ناصر بأنها “دقيقة ومحدودة”، وقال إنها استندت إلى معلومات عن وجود “جثث لرهائن هناك”.