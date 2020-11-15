بتهم جرائم إرهاب… إيقاف مسؤول في منظمة المبادرة المصرية

افادت منظمة المبادرة المصرية في بيان عن توقيف مديرها الاداري محمد بشير بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب”.

وجاء في بيان المنظمة أنه “في تصعيد غير مسبوق لم تواجهه المبادرة المصرية للحقوق الشخصية طيلة عملها، توجهت قوة أمنية لمنزل بشير فجر الأحد وقامت باحتجازه في إحدى مقرات قطاع الأمن الوطني، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا”.

ودعت المنظمة السلطات إلى الإفراج عنه “فورا”.

ومن جهتها، قررت النيابة المصرية حبس بشير 15 يوما مع استكمال التحقيق في وقت لاحقا.

وبشير من بين محامين وصحافيين ونشطاء حقوقيين متهمين في قضية أخرى تعرف باسم “القضية 855 لسنة 2020”.