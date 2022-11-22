بتوجيهات ملكية.. إجازة في السعودية احتفالا بالفوز على الأرجنتين

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، توجيهًا بمنح إجازة رسمية في المملكة غدًا الأربعاء.

جاء توجيه خادم الحرمين الشريفين، عقب موافقته على اقتراح تقدم به الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون غد الأربعاء إجازة رسمية.

أفادت وسائل إعلام محلية، بأن الإجازة هي لموظفي قطاعات المملكة كافة، إلى جانب موظفي القطاع الخاص، إضافةً إلى الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية.

تأتي هذه الإجازة، بحسب القرار، بمناسبة انتصار المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني، ضمن منافسات الدور الأول ببطولة كأس العالم قطر 2022، بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي أعقاب المباراة، حرص نجوم الفن في الوطن العربي، على تهنئة المنتخب السعودي بفوزه على رفاق ليونيل ميسي، عبر حساباتهم الرسمية بموقع “تويتر”، كان على رأسهم عمرو دياب، وصابر الرباعي، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم الكثير.

يُذكر أن فعاليات بطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر، تستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهي المناسبة التي شهدت حفاوة واسعة خلال حفل افتتاحها، خاصة مع مشاركة نجوم لامعين فيها، على رأسهم مورجان فريمان، ومغني فريق BTS الكوري الجنوبي جونكوك.