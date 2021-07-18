الأثنين 8 ذو الحجة 1442 ﻫ - 19 يوليو 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بتوجيه من ولي العهد السعودي.. حوالي مليون دولار لـ200 شاب وفتاة في مبادرة “سند زواج”

منذ 3 ساعات
الأمير محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان

A A A
طباعة المقال

وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز بصرف مبلغ يقدّر بـ997080 دولار لحوالي 200 شاب وفتاة في المملكة، في إطار مبادرة “سند زواج”.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس” بأن ولي العهد “وجه بصرف عطاء غير مشروط وغير مسترد بمبلغ 3740000 ريال إلى ما يقارب 200 شاب وفتاة على مستوى مناطق المملكة من خلال مبادرة “سند الزواج”، وذلك حرصا من سموه على مساندة الأيتام من ذوي الظروف الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة لكونهم من الفئات ذات الأولوية لبرنامج سند محمد بن سلمان”.

وأضافت أن المرحلة الثانية من “سند الزواج” تأتي استكمالا لمرحلة أولى قدم فيها الأمير محمد بن سلمان 520 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 26000 شخص في مختلف مناطق المملكة، كما تلقوا دورة تدريبية في الوعي المالي لتعزيز المعرفة والتثقيف حول الاستفادة المثلى من الدعم.

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف بدعمها حديثي الزواج من الأيتام من ذوي الظروف الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة، لكونهم ضمن الفئات ذات الأولوية للبرنامج.

    المزيد من أخبار العالم

    الجنيه السوداني
    استياء شعبي في السودان من تجاوز التضخم الـ400 بالمئة
    فرنسا تسجل إصابات جديدة بكورونا
    أكثر من 12500 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في فرنسا
    مصطفى الكاظمي
    الكاظمي: جماعات اللادولة تريد تحويل العراق إلى ساحة صراع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء الذي يحافظ على رطوبة الجسم
    إحذر تناول البطيخ إذا كنت من هؤلاء الأشخاص
    سعد الحريري وجبران باسيل
    كما في القانون “السياسة لا تحمي المغفَّل”
    الدولار
    “جنون” دولار السوق السوداء مستمر.. كيف افتتح صباح اليوم؟