بت غفير يهدد نتنياهو بدفع "الثمن" إذا أبرم صفقة مع حماس ولم يدخل رفح

وجه ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تهديدا مبطنا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال بن غفير: “أرحب بقرار رئيس الوزراء عدم إرسال الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة. وآمل أن يفي أيضا بالالتزامات الأخرى التي قطعها لي في اللقاء الذي عقده معي الأسبوع الماضي: ليس من أجل صفقة غير شرعية، بل من أجل رفح”.

وأضاف: “رئيس الوزراء يعرف جيدا ثمن عدم الوفاء بهذه الالتزامات”.

كما أكد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش في رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “صفقة الاستسلام التي تنهي الحرب دون نصر كامل هي كارثة”.

وفي وقت سابق، قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، يوم السبت، إن تل أبيب لم تتلق حتى اللحظة أي ردود من حماس على المقترح الأخير بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال الجمعة إن هناك جهودا كبيرة تبذل في مفاوضات الأسرى الإسرائيليين في غزة، مؤكدا تصميم إسرائيل على إعادتهم جميعا، أحياء كانوا أم أمواتا.