الخميس 23 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 7 ديسمبر 2023 |
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بحثًا عن "الرهائن".. أميركا تستأنف تحليق الطائرات المسيّرة فوق غزة

منذ 11 دقيقة
طائرة مسيرة أميركية

طائرة مسيرة أميركية

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أعلن البنتاغون اليوم الخميس، أنّ الولايات المتحدة استأنفت تحليق طائرات مسيرة فوق قطاع غزة، للمساعدة في البحث عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة “حماس” الفلسطينية.

كانت الرحلات الجوية قد توقفت خلال الهدنة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحماس، والتي انهارت الأسبوع الماضي.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون ليزا لورانس في بيان: “دعمًا لجهود استعادة الرهائن، استأنفت الولايات المتحدة تحليق الطائرات المسيرة غير المسلحة فوق غزة، ونواصل تقديم المشورة والمساعدة لدعم شريكتنا إسرائيل أثناء عملها في جهود استعادة الرهائن”.

    المصدر :
  • رويترز

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