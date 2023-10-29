بحجة المساعدات.. الجيش الإسرائيلي يدعو سكان غزة للتوجه جنوباً

في الأسبوع الرابع من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يحاول العدو السيطرة على القطاع الصامد وسط عدد هائل من الصواريخ التي تنهال على السكان بشكل يومي، كمحاولة لتهجير المدنيين، فيما جدد جيش العدو دعوته لسكان غزة للتوجه جنوباً بحجة الحصول على مساعدات إنسانية.

وذكر الجيش عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا): “يجب على المدنيين في شمال غزة وفي مدينة غزة أن ينتقلوا مؤقتا إلى جنوب وادي غزة، نحو منطقة أكثر أمانا حيث سيكون بإمكانهم الحصول على مياه وغذاء ودواء. والأحد، ستتوسع الجهود الإنسانية بقيادة مصر والولايات المتحدة”.

وفي ظل القصف المتواصل بعد ليلة دامية لم تشهد الحرب مثلها منذ 7 أكتوبر، أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، السبت، أن الجيش انتقل إلى مرحلة جديدة من حربه مع حماس في غزة، مطالباً السكان بإخلاء المناطق فوراً.

وبينما واصلت القوات البرية عملياتها في القطاع الفلسطيني الذي يتعرض للقصف، أضاف هاليفي في رسالة بثها التلفزيون، أن هذه الحرب لها مراحل، موضحاً أنها انتقلت إلى المرحلة الثانية.

كما أشار إلى أن القوات الإسرائيلية تعمل حاليا على الأرض في قطاع غزة.

ورأى أنه ليس بالإمكان تدمير حماس دون الدخول إلى غزة، لافتا إلى أن إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لاستعادة الأسرى.

تأتي تصريحات الجنرال الإسرائيلي بحسب العربية، بتجدد الغارات الإسرائيلية العنيفة على مناطق عدة في غزة.

في الأثناء، حذر الجيش الإسرائيلي، المدنيين في مدينة غزة من أن منطقتهم أصبحت الآن “ساحة معركة”، وحثهم على المغادرة فيما كثف حملته الجوية ضد مقاتلي حماس في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في منشورات أسقطتها مقاتلات الجيش الإسرائيلي كتب فيها: “إلى سكان قطاع غزة وشمال غزة ومحافظة غزة، منطقتكم أصبحت ساحة معركة الآن، الملاجئ في شمال غزة ومحافظة غزة غير آمنة”، وقد حضّت المنشورات السكان على “الإخلاء الفوري” للمنطقة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في فيديو باللغة الإنجليزية ترجم للعربية: “إلى سكان غزة استمعوا بعناية وانتبهوا من أجل سلامتكم الفورية نحث جميع سكان شمال قطاع غزة ومدينة غزة على الانتقال فورا إلى الجنوب”.

ووزعم أن هذا تدبير مؤقت والعودة إلى شمال القطاع ستكون ممكنة بمجرد انتهاء الاشتباكات الشديدة.

كما شدد على أن “هذا نداء عاجل من أجل سلامة المدنيين في غزة، زاعما أن حماس تعرض حياتهم للخطر من خلال وضع أسلحة والقوات في المدارس والمساجد والمستشفيات”، وفق المنشورات.

لاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده يواصلون عملياتهم البرية في غزة مساء السبت 28\10\2023، بعد قيامهم بعدة توغلات في القطاع الجمعة.

وجاء في بيان للجيش أنه منذ ساعة مبكرة من مساء الجمعة 27\10\2023، تعمل قوة مشتركة من الدبابات والمهندسين والمشاة على الأرض في شمال قطاع غزة.

وقال قائد الجيش الجنرال هرتسي هليفي في خطاب له، إن قواته تنفذ عمليات برية في القطاع بغطاء مدفعي قوي ودقيق، وفق تعبيره.

يشار إلى أنه في اليوم الثاني والعشرين للقتال الذي أوقع آلاف القتلى، بات قطاع غزة المحاصر من إسرائيل والذي يسكنه نحو 2,4 مليون نسمة، مقطوعا عن العالم مع توقف الاتصالات وخدمة الإنترنت.

ويشن الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مدمرة منذ السابع من أكتوبر ردا على هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على إسرائيل وأسفر عن مقتل 1400 شخص تقول السلطات إن معظمهم من المدنيين.