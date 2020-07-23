بحرية الجيش الليبي: سنستهدف أي قطعة بحرية معادية تتواجد في المياه الإقليمية

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حذرت بحرية الجيش الوطني الليبي، مساء الأربعاء، تركيا من الاقتراب من المياه الإقليمية الليبية ، متوعدة باستهداف أي قطعة معادية تدخل المياه.

وقال العقيد أبو بكر البدري مدير مكتب التوجيه المعنوي في رئاسة أركان القوات البحرية الليبية في مؤتمر صحفي:”سنستهدف أي قطعة بحرية معادية تتواجد في المياه الليبية”.

وأضاف:” لدينا الإمكانات لدحر أي عدو يقترب من سواحلنا”.

وجاءت تصريحات البدري خلال مؤتمر صحفي مشترك في بنغازي مع اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي.

وقال المسماري إن الجيش أبدى احتراما للمبادرة المصرية الهادفة إلى وقف إطلاق النار والتزمنا بها منذ الشهر الماضي، لكنه أكد في الوقت ذاته أن “الحل العسكري جاهز بقوة لكون الميليشيات لا تحترم المبادرات والاتفاقات”.

وأضاف أن محاور سرت والجفرة تم تحصينها بقوة الفترة الماضية.

وشدد على أنه تم تطوير ورفع كفاءة جميع أسلحة الجيش الليبي من دفاع جوي وطيران وقوات برية وبحرية.

وجدد تأكيده على أن الجيش الوطني الليبي جاهز وقادر على تحرير الوطن من الغزاة والمجموعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.