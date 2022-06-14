بحضور بايدن.. قمة أمريكية خليجية أردنية مصرية عراقية

أعلن الديوان الملكي السعودي، الثلاثاء، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للبلاد تشمل قمة خليجية أردنية مصرية عراقية.

وقال الديوان الملكي، في بيان، إن زيارة بايدن تشمل “قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي”.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي سيزور السعودية يومي 15 و16 يوليو/تموز المقبل، تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة والولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن بايدن سيلتقي خلال الزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وسيبحث بايدن في اللقاءين أوجه التعاون بين السعودية والولايات المتحدة.

ويناقش الجانبان سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

في غضون ذلك، رجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن يزور بايدن إسرائيل للمرة الأولى بمنصبه الحالي يوم 14 يوليو/تموز المقبل.

وتناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلي هذا الموعد بعد لقاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا، اليوم الأحد.

ومع ذلك فقد أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الموعد ليس نهائيا.

وكان من المتوقع أن يزور بايدن إسرائيل نهاية الشهر الجاري ولكن تم تأجيل الموعد إلى الشهر المقبل.