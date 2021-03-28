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بحضور بعض المؤمنين ... البابا فرنسيس يحتفل بقداس الشعانين

28 - مارس - 2021
آخر تحديث: 28 - مارس - 2021 6:15 مساءً
البابا فرانسيس

البابا فرنسيس

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ترأس البابا فرنسيس قداس الشعانين قبل بدء أسبوع الفصح المقدس وأدى صلاة التبشير الملائكي بحضور عدد صغير من المؤمنين تمت دعوتهم الى كاتدرائية القديس بطرس.

وألقى البابا عظاته أمام مئة مؤمن وحوالى ثلاثين رجل دين. وألغي زياح الشعانين التقليدي للمؤمنين الذين يحملون غصون الزيتون وسعف النخيل التزامًا بقواعد التباعد الاجتماعي، وباركهم عن مسافة من المذبح.

وطلب البابا فرنسيس الصلاة من أجل جميع ضحايا العنف، ولا سيما ضحايا الهجوم الذي وقع صباح اليوم في إندونيسيا، أمام كاتدرائية ماكاسار. وقد أوقع هذا الهجوم الانتحاري أمام كاتدرائية ماكاسار الاحد 14 جريحا.

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