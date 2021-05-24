بحلول سبتمبر... الصحة العالمية تطالب بهذه الخطوة في كل دول العالم

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إلى تطعيم 10% من سكان كل دولة ضد كوفيد-19 بحلول أيلول/ سبتمبر المقبل.

جاء ذلك في خطاب أدلى به غيبرييسوس، في مستهل انطلاق أعمال الاجتماع السنوي للجمعية التابعة لمنظمة الصحة.‎

وطالب غيبرييسوس بـ“تحرك دولي واسع لتطعيم 10% على الأقل من سكان كل دولة بحلول سبتمبر“.

وكشف غيبرييسوس، أن فيروس كوفيد-19 تسبب بوفاة 115 ألف موظف في مجال الصحة والرعاية، منذ أن ظهر الوباء بداية عام 2020.

وقال: ”على مدى 18 شهرًا، وقف العاملون في مجال الصحة والرعاية في أنحاء العالم، على الحافة بين الحياة والموت“.

وأضاف: ”أصيب العديد منهم بينما تسجيل (الحالات رسميًا) قليل، نقدر بأن 155 ألف موظف على الأقل في مجال الصحة والرعاية، دفعوا الثمن الأكبر لخدمة الآخرين“.‎

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن سلالة (بي.617.1) من فيروس كورونا التي رصدت لأول مرة في الهند، صُنفت على أنها مصدر قلق عالمي.

وقالت ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 خلال إفادة صحفية: ”نصنفها على أنها سلالة تبعث على القلق على المستوى العالمي.. هناك بعض المعلومات المتاحة التي تشير إلى زيادة في مستوى العدوى“.