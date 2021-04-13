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بحلول 11 أيلول ... بايدن سيسحب القوات الأمريكية من أفغانستان

13 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 13 - أبريل - 2021 9:19 مساءً
هجوم صاروخي على قاعدة أميركية في أفغانستان

قوات أميركية في أفغانستان

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أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن قرر بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان إلى ما بعد الأول من أيار/ مايو، الموعد الذي حدد في اتفاق مع طالبان، على أن تنسحب ”دون شروط“ بحلول 11 أيلول/ سبتمبر.

وصرح المسؤول للصحفيين: ”سنبدأ انسحابًا منظمًا للقوات المتبقية، قبل الأول من أيار/ مايو، ونتوقع إخراج كل القوات الأمريكية من البلاد قبل الذكرى العشرين (لاعتداءات) 11 أيلول/ سبتمبر“.

وأضاف: ”أبلغنا طالبان، دون أي التباس، أننا سنرد بقوة على أي هجوم على الجنود الأمريكيين خلال قيامنا بانسحاب منظم وآمن“.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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