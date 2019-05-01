بخطابه الأول.. إمبراطور اليابان يتعهد بالتقرب من الشعب

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تولى إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو مهام منصبه رسمياً، اليوم الأربعاء، قائلاً إنه يشعر بمهابة العبء الواقع على عاتقه، لكنه تعهد بالعمل كرمز للأمة ووحدة شعبها.

وتنازل الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو عن العرش، أمس الثلاثاء، بعد 3 عقود في مراسم قصيرة وبسيطة، وجه أكيهيتو خلالها الشكر للشعب الياباني وقال إنه عمل من أجل السلام.

وقال ناروهيتو وهو يبتسم: “وأنا أتولى العرش.. أتعهد بأن أفكر دائماً في الشعب وأتقرب منه، وأن أفي بواجباتي كرمز للدولة اليابانية ووحدة الشعب الياباني وفقاً للدستور”.

وأضاف: “آمل مخلصاً في سعادة الشعب وفي مزيد من التقدم للبلاد وتحقيق السلام في العالم”.

المزيد من الأخبار

مادورو: أفشلنا المحاولة الانقلابية وسنلاحق المتورطين

الانتقالي السوداني: لا للفوضى .. نعم للتفاوض

وفي المرحلة الأولى من حفل الارتقاء للعرش، حمل أمناء الإمبراطورية الأختام الرسمية والخاصة إلى القاعة مع اثنين من “الرموز الثلاثة المقدسة” لليابان – سيف وجوهرة – اللذين يمثلان مع مرآة رموز العرش.

وكان يقف إلى جوار الإمبراطور الجديد شقيقه وولي عهده الأمير أكيشينو خلال المراسم البيسطة المقتضبة. ولم تتواجد الإمبراطورة ماساكو زوجة الإمبراطور الجديد في الغرفة، وفقاً للتقاليد التي تمنع أميرات الأسرة الملكية من الحضور ولكن للمرة الأولى شهدت المراسم امرأة وهي ساتسوكي كاتاياما التي شاركت باعتبارها عضواً بحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي.

وفي الجزء الثاني من المراسم دخلت الإمبراطورة ماساكو الغرفة مع الأميرات الأخريات.

 

المصدر: طوكيو – رويترز

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

إصابة طالب سعودي في إطلاق نار بجامعة أميركية

أخبار العالم

قتيلان على الأقل بإطلاق نار في جامعة كارولاينا الشمالية

أخبار العالم

غوايدو يدعو لـ”أكبر مسيرة في تاريخ فنزويلا” ضد مادورو

أخبار العالم

أمنيستي: إيران جلدت وأعدمت سراً شابين يقل عمرهما عن 18

أخبار العالم

السودان.. خلافات حول المرحلة الانتقالية ودعوات للتظاهر

أخبار العالم

الرئيس الجزائري المؤقت: لا إقصاء ولا تصفية حسابات