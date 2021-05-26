بدءاً من اليوم.. إيران تمنع استخراج العملات المشفرة بسبب عجز الكهرباء

قررت إيران، اليوم الأربعاء، منع استخراج العملات المشفرة، بسبب أزمة الكهرياء التي تعيشها المحافظات الإيرانية منذ وقت طويل.

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، منع استخراج العملات المشفرة بدءًا من اليوم وحتى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل؛ بسبب الضغط الحاصل على شبكة الكهرباء.

وقال روحاني في اجتماع لحكومته: إنه ”من اليوم وحتى 22 من أيلول/سبتمبر المقبل يحظر أي نشاط يتعلق بالتعدين واستخراج العملات المشفرة“.

وفي إشارة إلى انقطاع الكهرباء الأخير، قال روحاني: ”لقد تمت أيضًا مناقشة العملات المشفرة، التي تستهلك 300 ميغاوات بشكل قانوني و 2000 ميغاواط بشكل غير قانوني“.

وأضاف أن ”وزارة الطاقة ووزارة الاتصالات والاستخبارات ملزمة بوقف هذا الإجراء اعتبارًا من اليوم وحتى 22 من أيلول سبتمبر، يجب إيقاف نشاط تعدين العملات المشفرة حتى بالنسبة للأشخاص الذين لديهم رخصة في هذا المجال“.

وتبدو تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول ضغط نشاط استخراج العملة الرقمية على شبكة الكهرباء متناقضة، حيث ظهر وزير الطاقة رضا أردكانيان في برنامج تلفزيوني مؤخرا، مستشهدا بـ ”ظاهرة استخراج العملات المشرفة“ كأحد الأسباب الرئيسية للضغط على شبكة الكهرباء.

ورأى رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي في البرلمان الإيراني، مجتبى جوانكر، ”أن سبب انقطاع التيار ليس استخراج العملات المشفرة، بل توقف الاستثمار وتدهور شبكة التوزيع والإنتاج“.

وأشار العديد من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن إيران دفعت ثمناً باهظاً لعقوبات بسبب الطاقة النووية، التي يقول المسؤولون إنها تهدف إلى توليد المزيد من الكهرباء.

ووفقًا لهؤلاء المستخدمين، يقول المسؤولون الآن إنهم لجأوا إلى استخراج العملات المشفرة للالتفاف على نفس العقوبات، بما في ذلك ”التسبب في نقص الكهرباء“.

وفي الأيام الأخيرة، شهدت أغلب المدن الإيرانية انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات بشكل مفاجئ في ظل ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يهدد حياة المرضى المصابين بفيروس كورونا الراقدين في المستشفيات بسبب توقف أجهزة الأوكسجين.

وحذرت شركة إدارة توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها في إيران، يوم الأربعاء، المستخرجين غير القانونيين للعملات المشفرة بإغلاق أجهزتهم في أقرب وقت ممكن.

وقالت الشركة، في بيان: إن التحذير جاء ”في ظل تفشي فيروس كورونا الذي يعتبر فيه استمرار تزويد الكهرباء لكافة القطاعات أمراً حرجاً“.