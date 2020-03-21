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بدءاً من اليوم .. مدينة فرنسية تفرض حظر تجول لمكافحة كورونا

أعلن رئيس بلدية مدينة نيس الواقعة في منطقة الريفييرا الفرنسية، مساء الجمعة، أنه سيتم فرض حظر تجول في المدينة اعتبارا من مساء السبت.

واعتبر رئيس البلدية الإجراء ضروريا لتنفيذ تدابير الحجر الصارمة، التي اعتمدتها الحكومة الفرنسية لمكافحة تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19”.

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وأضاف برنارد غونزاليز في حديث لقناة بي.إف.إم التلفزيونية “سيتم فرض حظر تجول. هذا الإجراء يستهدف بالأساس أولئك الذين يجدون يصرون على التجمع ويتحدون السلطات العامة”.

وسيبدأ الحظر من الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت غرينتش) ويستمر حتى الخامسة صباحا.

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