بدء الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث مواجهة خطة ترامب

انطلقت منذ بعض الوقت جلسة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية لبحث سبل مواجهة خطة السلام في الشرق الأوسط التي أعلنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.

بداية، تحدث الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قائلا: “نريد بلورة موقف عربي موحد إزاء خطة ترمب للسلام”، واصفا الخطة الأميركية بأنها “مخيبة للآمال”. وأضاف: “ندرس كل ما يطرح علينا ومن حقنا أن نقبل أو نرفض”.

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس سيلقي خطاباً هاماً أمام الاجتماع الطارئ اليوم بالقاهرة.