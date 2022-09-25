بدء التصويت في الانتخابات العامة في إيطاليا

بدأ التصويت في إيطاليا، الأحد، في انتخابات من المتوقع أن تأتي بالحكومة الأكثر يمينية في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية وبأول امرأة رئيسة للوزراء.

بدأ التصويت في الساعة السابعة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) وسيستمر حتى الساعة 11 مساء (2100 بتوقيت جرينتش).

وتشير آخر استطلاعات للرأي نشرت منذ أسبوعين إلى أن تحالفا يمينيا بقيادة حزب إخوة إيطاليا الذي تتزعمه جورجيا ميلوني في طريقه لتحقيق نصر واضح فيما يبدو.

لكن مع توقف استطلاعات الرأي في الأسبوعين السابقين للانتخابات، لا يزال هناك مجال لحدوث مفاجأة.

وهناك تكهنات بأن الدعم لحركة 5 نجوم ذات الميول اليسارية، التي كانت أكبر حزب في عام 2018، قد انتعش في الأيام القليلة الماضية.

ويمكن أن ينال ذلك من فرص التحالف اليميني للفوز بأغلبية في مجلس الشيوخ مما يعقد عملية تشكيل الحكومة.

وحتى لو كانت هناك نتيجة قاطعة، فمن غير المرجح أن تتولى الحكومة المقبلة مهامها قبل أواخر أكتوبر تشرين الأول، إذ لن يجتمع البرلمان الجديد قبل 13 أكتوبر.

وستكون ميلوني المرشحة الرئيسية لرئاسة الوزراء باعتبارها زعيمة لتحالف يضم أيضا حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني وفورزا إيطاليا بزعامة سيلفيو برلسكوني.