بدء الجولة الرابعة من المفاوضات.. أوكرانيا تصر على الوقف الفوري لإطلاق النار

انطلقت الجولة الرابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عبر الفيديو، اليوم الإثنين، في مسعى لاحتواء النزاع الذي تطور إلى هجوم روسي عسكري شامل انطلق أواخر فبراير الماضي.

وقال ميخائيلو بودولياك، وهو أحد المفاوضين الأوكرانيين في المحادثات مع روسيا، إن الجولة الجديدة تركز على التوصل لوقف إطلاق النار، وسحب القوات، والضمانات الأمنية التي تطلبها كييف.

وأضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن “موقف أوكرانيا لم يتغير في الإصرار على وقف إطلاق النار قبل إجراء محادثات بشأن العلاقات المستقبلية”.

وكتب: “مفاوضات الجولة الرابعة حول السلام ووقف إطلاق النار والانسحاب الفوري للقوات والضمانات الأمنية. نقاش صعب”، مضيفا أنه يعتقد أن روسيا “لا تزال تعيش في وهم بأن 19 يوما من العنف ضد المدن الأوكرانية السلمية هو الاستراتيجية الصحيحة”.

مساء الأحد، تحدث مفاوض روسي عن إحراز “تقدّم كبير” في المفاوضات مع أوكرانيا. وقال المفاوض ليونيد سلوتسكي وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسيّة، “توقّعاتي الشخصيّة هي أن يتوصل هذا التقدّم قريبًا جدًا إلى موقف مشترك بين الوفدين وإلى وثائق لتوقيعها”.

بعد وقت قصير، أشار ميخايلو بودولياك، عبر تويتر إلى أنّ موسكو توقّفت عن تحديد “مهل نهائيّة” في كييف وبدأت “تُصغي بانتباه إلى اقتراحاتنا”.

والأحد، استهدفت الصواريخ الروسية قاعدة عسكرية في غرب أوكرانيا، ما أدى إلى مصرع 35 شخصا في ذلك الهجوم على الموقع الذي مثل مركزا حيويا للتعاون بين أوكرانيا ودول حلف شكال الأطلسي (ناتو) التي تدعم دفاعاتها. ورفع هذا الهجوم احتمالات جر التحالف إلى الصراع الدائر، وحمل رمزية قوية تذكر بالعداوات التي نشأت إبان الحرب الباردة، ما يهدد بإعادة صياغة النظام الأمني العالمي.