الثلاثاء 22 ربيع الأول 1444 ﻫ - 18 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بدء الحملة الدعائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي

منذ 16 دقيقة
انتخابات الكنيست الإسرائيلي

انتخابات الكنيست الإسرائيلي

A A A
طباعة المقال

انطلقت، الثلاثاء، الحملة الدعائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي والتي ستجري بعد أسبوعين، في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وتعد الانتخابات القادمة هي الخامسة في غضون 4 سنوات، فقد تشكلت حكومتين، الأولى بتحالف حزبي الليكود و حزب كاحول لافان والثانية شكلها “معسكر التغيير”، وتناوب على رئاستها كل من رئيس حزب “يمينا”، نفتالي بينيت، ورئيس حزب “ييش عتيد”، يائير لبيد.

وانتهت ولاية كلتا الحكومتين بعد سنة واحدة من خلال حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة.

وستبدأ الأحزاب بنشر دعايات انتخابية بشكل مكثف، عبر نشر اللافتات والأشرطة المصورة، وسيلاحظ انتشار ناشطي الأحزاب في الشوارع، بهدف دفع الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وقد أحصت وكالة الأناضول أسماء 40 قائمة قدمت ترشيحها للانتخابات بحسب لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية.

وتكشف الاستطلاعات، منذ حل الكنيست، في 30 حزيران/يونيو الماضي، أن المأزق السياسي في إسرائيل مستمر، ولا يستبعد إجراء انتخابات سادسة في ظل عدم وجود حزب قادر على حصد 61 صوت .

    المزيد من أخبار العالم

    أوبك
    وزير الطاقة الإماراتي: قرار أوبك+ خفض الإنتاج كان صحيحا
    أنالينا بيربوك
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    ألمانيا تتهم روسيا بارتكاب جرائم فظيعة في أوكرانيا
    خط نورد ستريم2
    نتيجة أولية.. تحقيق ألماني يرجح عبوة ناسفة وراء تفجير نورد ستريم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ماغي بو غصن
    هل " الموركس دور" تحولت إلى جائزة ترضية؟
    رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير
    رقم كبير.. محمد شقير يكشف عدد الذين تفوق قيمة ودائعهم الـ100 ألف دولار!
    سمير جعجع
    ما صحة تعرّض جعجع لوعكة صحيّة؟