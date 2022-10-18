بدء الحملة الدعائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي

انطلقت، الثلاثاء، الحملة الدعائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي والتي ستجري بعد أسبوعين، في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وتعد الانتخابات القادمة هي الخامسة في غضون 4 سنوات، فقد تشكلت حكومتين، الأولى بتحالف حزبي الليكود و حزب كاحول لافان والثانية شكلها “معسكر التغيير”، وتناوب على رئاستها كل من رئيس حزب “يمينا”، نفتالي بينيت، ورئيس حزب “ييش عتيد”، يائير لبيد.

وانتهت ولاية كلتا الحكومتين بعد سنة واحدة من خلال حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة.

وستبدأ الأحزاب بنشر دعايات انتخابية بشكل مكثف، عبر نشر اللافتات والأشرطة المصورة، وسيلاحظ انتشار ناشطي الأحزاب في الشوارع، بهدف دفع الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وقد أحصت وكالة الأناضول أسماء 40 قائمة قدمت ترشيحها للانتخابات بحسب لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية.

وتكشف الاستطلاعات، منذ حل الكنيست، في 30 حزيران/يونيو الماضي، أن المأزق السياسي في إسرائيل مستمر، ولا يستبعد إجراء انتخابات سادسة في ظل عدم وجود حزب قادر على حصد 61 صوت .