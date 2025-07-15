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بدء انتشار الشرطة العسكرية في السويداء وتأكيدات على ضبط الأمن ومنع التجاوزات

منذ 11 ساعة
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أعلن قائد الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع، العميد علي الحسن، عن بدء انتشار عناصر الشرطة العسكرية وإدارة الأمن الداخلي في محافظة السويداء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وضبط أي تجاوزات قد تحدث.

وأكد العميد الحسن أن الوزارة تدعو جميع المواطنين إلى التعاون مع عناصر الشرطة العسكرية والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز قد يُرصد، مشيراً إلى أن التعامل سيكون مباشراً مع هذه العناصر.

وشددت وزارة الدفاع على ضرورة التزام جميع الوحدات العسكرية بالأوامر والتعليمات الصادرة، والعمل على حماية الأهالي وتأمين عودتهم الآمنة إلى منازلهم، وعدم السماح بأي تجاوز من قبل العسكريين أو غيرهم.

كما أعلنت الوزارة أنه يُمنع دخول أي أفراد أو مجموعات لا تتبع لوزارة الدفاع أو قوى الأمن الداخلي إلى مدينة السويداء، مهددة بمحاسبة المخالفين. ولفتت إلى أن المجموعات الموجودة داخل المدينة والتي لا تلتزم بالتعليمات، سيتم التعامل معها وفقاً للأنظمة والقوانين المعروفة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتشديد على ضرورة التزام عناصر الجيش بمواقعهم وأوامر قياداتهم وعدم مغادرة أماكن انتشارهم المحددة، في إطار السعي لضبط الوضع الأمني بشكل كامل ومنع أي خلل قد يؤثر على سلامة المدنيين

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