بدء عملية الاقتراع لاختيار أول مجلس شورى في قطر

فتحت مراكز التصويت أبوابها في قطر، صباح اليوم السبت، أمام المواطنين من أجل الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات لمجلس الشورى.

ويتنافس 284 مرشحا -بينهم 28 امرأة- للفوز بـ30 مقعدا من إجمالي 45، ويعين أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 15 عضوا.

وكانت مراكز الانتخابات قد أعلنت أنها ست فتح أبواب اللجان أمام الناخبين في يوم الاقتراع في تمام الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى السادسة مساء مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل استمرار تفشي فايروس كورونا .

وانطلقت الحملات الانتخابية للمرشحين منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي لمدة أسبوعين، قبل أن تدخل مرحلة الصمت الانتخابي استعدادا لعملية التصويت.

وينصّ الدستور القطري الدائم، الصادر عام 2004، على انتخاب ثلثي أعضاء المجلس (30 عضواً)، فيما يعيّن أمير البلاد 15 عضواً آخرين، من الوزراء أو غيرهم.

وصوّت القطريون، في استفتاء جرى في إبريل/نيسان 2003، على أول دستور في البلاد، الذي دخل حيّز التطبيق في إبريل/نسيان 2004، والذي نصّ لأول مرة على أن يشكل مجلس الشورى بالانتخاب بدلاً من التعيين.

ووفق مواد الدستور القطري، يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع واقتراح القوانين، ويقرّ الموازنة العامة للدولة، ويمارس أيضاً الرقابة على السلطة التنفيذية، ويقوم بمساءلة الوزراء واستجوابهم، وصولاً إلى طرح الثقة بهم، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وأعلن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، التوجه لإجراء أول انتخابات عامة في البلاد.