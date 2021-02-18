الأثنين 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بدعم إماراتي.. 20 ألف جرعة من لقاح كورونا في طريقها إلى غزة

18 - فبراير - 2021
لقاح كورونا

لقاح كورونا

A A A
طباعة المقال

يترقب قطاع غزة وصول 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي “سبوتنيك في”، مقدمة منحة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”العين الإخبارية” أن دفعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في طريقها إلى قطاع غزة، من المقرر أن تصل عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وأضافت أن هذه الدفعة منحة كريمة من دولة الإمارات الشقيقة وأنها تأتي في هذا الظرف الدقيق لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد.

ووفق المصادر؛ فإن الدفعة المرتقب وصولها تشمل 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي “سبوتنيك في” الذي أثبت فعالية كبيرة وأماناً عالياً في جميع التجارب الخاصة بفيروس كورونا.

وذكرت أن هذه الدفعة ستخصص للطواقم الطبية التي تكافح الوباء وجهاً لوجه، وكذلك للفئات والحالات الأكثر احتياجاً خاصة كبار السن والمرضى.

وتوقعت المصادر إرسال دفعات إضافية من اللقاح في المرحلة القادمة.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجهت 4 قوافل من المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة خلال الأشهر الماضية بما في ذلك مساعدات مخصصة لمواجهة وباء كورونا، ضمنها محطة لإنتاج الأكسجين بجميع ملحقاتها، وأجهزة تنفس صناعي ومعدات طبية أخرى.

وتوفي 538 فلسطينيا وأصيب 54041 بكورونا في قطاع غزة، غالبيتهم أصيبوا بعد آب الماضي، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

    المزيد من أخبار العالم

    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    خطوة أوكرانية لتكريس مساعي الانفصال الثقافي عن موسكو
    في تونس.. الحزب الدستوري الحر يرفض أي اتفاق حكومي مع المقرضين الدوليين
    مرشحا الرئاسة في كولومبيا غوستافو بيترو ورودولفو هيرنانديز
    الكولومبيون يختارون رئيسهم بين سياسي يساري ورجل أعمال مثير للجدل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معامل الكهرباء
    دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
    درجة الحرارة في سلطنة عمان بلغت 49 درجة مئوية وهي الأعلى في العالم
    أعلى درجة حرارة.. مدينة عربية تسجل رقم قياسي على مستوى العالم!
    الكبد
    الى جانب الكحول.. دراسة تكشف المشروب الأسوأ لصحة الكبد