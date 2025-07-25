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بدعم تركي ودولي.. سوريا تنفذ عملية ضد تنظيم الدولة شرقي حلب

منذ 49 دقيقة
عناصر أمنية سورية

عناصر أمنية سورية

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أفاد مصدر أمني سوري للجزيرة اليوم الجمعة بأن قوات وزارة الداخلية نفذت عملية ضد تنظيم الدولة شرقي حلب شمالي سوريا بدعم مروحيات تركية وقوات التحالف الدولي.

ولم يضف المصدر تفاصيل أخرى عن العملية كما لم يوضح نتيجتها.

في الأثناء، قالت شبكة شام الإخبارية إن التحالف الدولي نفذ بالتنسيق مع وحدات من الجيش السوري وقوى الداخلية، فجر اليوم، عملية إنزال جوي دقيقة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وأضافت أن العملية أسفرت عن مقتل 4 مطلوبين واعتقال قيادي عراقي بارز في تنظيم الدولة وعدد من مرافقيه.

ونقلت الشبكة عن مصادر ميدانية قولها إن العملية بدأت بفرض طوق أمني على الأحياء المستهدفة داخل المدينة، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التابع للتحالف الدولي.

كما ترافقت العملية مع دعوات عبر مكبرات الصوت دعت المطلوبين لتسليم أنفسهم، قبل اندلاع اشتباكات محدودة أسفرت عن مقتل 4 منهم واعتقال البقية دون تسجيل إصابات في صفوف القوة المنفذة، وفق الشبكة.

وأكدت وزارة الداخلية في مناسبات عدة استمرار الجهات الأمنية في تنفيذ عملياتها لرصد ومنع أي “نشاط إرهابي”، مشيرة إلى أن الجهود الحثيثة متواصلة لضمان الأمن والاستقرار في جميع المناطق السورية.

    المصدر :
  • الجزيرة

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