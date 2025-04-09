الأربعاء 11 شوال 1446 ﻫ - 9 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بدعوة من تركيا.. لافروف يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

منذ ساعتين
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. رويترز

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. رويترز

A A A
طباعة المقال

يخطط وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي المزمع عقده بين يومي 11 – 13 أبريل/ نيسان الجاري.

جاء ذلك وفق تصريح متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخروفا، في مؤتمر صحفي الأربعاء.

وأوضحت زاخاروفا أن لافروف سيزور تركيا في 12 أبريل للمشاركة في المنتدى تلبية لدعوة نظيره التركي هاكان فيدان.

وذكرت أن لافروف سيلقي كلمة في المنتدى، ويعقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه.

وأفادت أنه من المتوقع أن يبحث لافروف مع نظرائه التطورات في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وجنوبي القوقاز ومنطقة البحر الأسود، إلى جانب قضايا راهنة في العلاقات مع بعض الدول.

و تُعقد النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي برعاية الرئيسي التركي رجب طيب أردوغان، وبتنظيم من وزارة الخارجية التركية، بين يومي 11 – 13 أبريل الجاري في مركز المؤتمرات في “بيليك”.

    المصدر :
  • الأناضول

المزيد من أخبار العالم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. رويترز
عودة المارد الأوروبي!
علم إيطاليا
إيطاليا تبرم اتفاقاً مع شركة بيكو التركية.. والسبب؟!
عناصر من جماعة الحوثي - رويترز
الحوثيون يسقطون طائرة أميركية ثالثة خلال 10 أيام

الأكثر قراءة

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي يضيف اختصاصاً طبّياً جديداً.. ماذا في التفاصيل؟
وفيق صفا
وفيق صفا ينشط في بيروت.. أسلحة من إيران تحطّ في المرفأ!
مدرسة الأمير شكيب ارسلان الرسمية في بيروت
تحديد عطلة المدارس في الجمعة العظيمة والفصح