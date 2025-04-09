بدعوة من تركيا.. لافروف يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

يخطط وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي المزمع عقده بين يومي 11 – 13 أبريل/ نيسان الجاري.

جاء ذلك وفق تصريح متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخروفا، في مؤتمر صحفي الأربعاء.

وأوضحت زاخاروفا أن لافروف سيزور تركيا في 12 أبريل للمشاركة في المنتدى تلبية لدعوة نظيره التركي هاكان فيدان.

وذكرت أن لافروف سيلقي كلمة في المنتدى، ويعقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه.

وأفادت أنه من المتوقع أن يبحث لافروف مع نظرائه التطورات في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وجنوبي القوقاز ومنطقة البحر الأسود، إلى جانب قضايا راهنة في العلاقات مع بعض الدول.

و تُعقد النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي برعاية الرئيسي التركي رجب طيب أردوغان، وبتنظيم من وزارة الخارجية التركية، بين يومي 11 – 13 أبريل الجاري في مركز المؤتمرات في “بيليك”.