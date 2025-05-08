بدلاً من الفارسي.. خرائط غوغل تعتمد اسم الخليج العربي

اختار تطبيق خرائط غوغل الشهير استخدام اسم “الخليج العربي” بدلاً من “الخليج الفارسي” لمستخدميه في منطقة الشرق الأوسط، حيث أصبح بإمكان المستخدمين رؤية هذا الاسم عند البحث عن المنطقة داخل التطبيق.

خطوة إعادة تسمية التطبيق للمنطقة تتزامن في الوقت الذي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، زيارة المنطقة، الأسبوع المقبل، في حين كشف مسؤولين أميركيين لـ ” أسوشيتد برس” بأن ترمب يعتزم تغيير اسم الخليج الفارسي إلى الخليج العربي أو خليج العرب، بدلاً من الفارسي داخل الولايات المتحدة، في إطار أعمال زيارته المقبلة للرياض، في حين وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خطط ترامب التي يعتزم تنفيذها بشأن المسمى بأنها خطوة تحمل “دوافع سياسية وعدائية”.

ووفقاً للوكالة ذاتها فإن خرائط غوغل في أميركا باتت أيضاً تعتمد الخليج العربي عند الحب عن المنطقة بدلاً عن الفارسي، أما خرائط آبل فتشير إلى الخليج العربي، في وقت سابق هددت إيران تحديداً في عام 2012 بمقاضاة شركة غوغل بفعل عدم تسمية هذا المسطح المائي على خرائطها.