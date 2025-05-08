الخميس 10 ذو القعدة 1446 ﻫ - 8 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بدلاً من الفارسي.. خرائط غوغل تعتمد اسم الخليج العربي

منذ ساعة واحدة
خرائط غوغل تعتمد تسمية الخليج العربي بدلاً من(الفارسي)

خرائط غوغل تعتمد تسمية الخليج العربي بدلاً من(الفارسي)

A A A
طباعة المقال

اختار تطبيق خرائط غوغل الشهير استخدام اسم “الخليج العربي” بدلاً من “الخليج الفارسي” لمستخدميه في منطقة الشرق الأوسط، حيث أصبح بإمكان المستخدمين رؤية هذا الاسم عند البحث عن المنطقة داخل التطبيق.

خطوة إعادة تسمية التطبيق للمنطقة تتزامن في الوقت الذي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، زيارة المنطقة، الأسبوع المقبل، في حين كشف مسؤولين أميركيين لـ ” أسوشيتد برس” بأن ترمب يعتزم تغيير اسم الخليج الفارسي إلى الخليج العربي أو خليج العرب، بدلاً من الفارسي داخل الولايات المتحدة، في إطار أعمال زيارته المقبلة للرياض، في حين وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خطط ترامب التي يعتزم تنفيذها بشأن المسمى بأنها خطوة تحمل “دوافع سياسية وعدائية”.

ووفقاً للوكالة ذاتها فإن خرائط غوغل في أميركا باتت أيضاً تعتمد الخليج العربي عند الحب عن المنطقة بدلاً عن الفارسي، أما خرائط آبل فتشير إلى الخليج العربي، في وقت سابق هددت إيران تحديداً في عام 2012 بمقاضاة شركة غوغل بفعل عدم تسمية هذا المسطح المائي على خرائطها.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

الدفاع المدني في غزة
غزة تحت القصف
الدفاع المدني بغزة يعلن توقف 75% من مركباته لنفاد الوقود
هدم منزل في فلسطين
الجيش الإسرائيلي يواصل هدم المنازل بالضفة ويُصعّد الاعتداءات
الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على أحياء غزة
غزة تحت القصف
الصليب الأحمر: معاناة غزة تشكك في إنسانيتنا من جذورها

الأكثر قراءة

وزير العمل محمد حيدر ترأس إجتماعا للجنة المؤشر
وزير العمل: سأحمل خطة رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيحها الى مجلس الوزراء
الجنرال عاصم منير كان من قبل مديرا عاما للاستخبارات العسكرية (رويترز)
نيويورك تايمز: الجنرال منير يخرج من الظل.. الرجل الأقوى في باكستان يوجه ضربة قوية للهند
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. رويترز
عن حزب الله.. ماذا قال الرئيس الفرنسي؟