بدم بارد.. قناص حوثي يستهدف مواطناً يمنياً أثناء وجوده في باحة منزله

قُتل مواطن يمني مسنّ، يوم أمس الاثنين، برصاص قنّاص تابع لجماعة الحوثي، في أحد أحياء مدينة تعز، جنوبي غربي البلاد.

وذكرت مصادر محلية أن قناصاً من جماعة الحوثي يتمركز في معسكر الأمن المركزي، استهدف المواطن طه أحمد عبدالله الحكيمي ( 63 عامًا)، في باحة منزله بحي كلابة شرق مدينة تعز، وأرداه على الفور.

وأوضحت المصادر أن عملية القنص وقعت دون وجود أي اشتباكات أو مواجهات في المنطقة، ما يرجّح أن الاستهداف كان متعمّدًا.

وتأتي هذه الواقعة امتداداً لانتهاكات جماعة الحوثي بحق المدنيين في تعز، في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات الحوثية فرض حصار خانق على المدينة.