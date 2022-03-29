بدون نتائج.. انتهاء جولة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول

انتهت جولة مفاوضات اليوم الأول بين الوفدين الروسي والأوكراني بإسطنبول، فيما أعلنت موسكو انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية.

وقالت السفارة الأوكرانية في تركيا اليوم الثلاثاء، إن اجتماعا بين المفاوضين الأوكرانيين والروس في إسطنبول انتهى، دون الكشف عن أن أي نتائج من الجولة الأولى.

واستمرت المحادثات حوالي أربع ساعات، مع فترات راحة من حين لآخر، ويتوقع أن تستأنف الجولة الثانية يوم غد الأربعاء.

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية نقلا عن مصادر دبلوماسية أنّ المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني ستستمر غداً الأربعاء.

يأتي ذلك فيما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو، اكتمال الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى للعمليات العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن القادم هو التركيز على “تحرير دونباس”، شرق أوكرانيا.

وكالة “سبوتنيك” التي أوردت الخبر، نقلت عن الوزير القول في اجتماع مع قيادات عسكرية روسية، إنه تم الانتهاء من المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية على أراضي أوكرانيا، بوجه عام.

وأضاف أنه جرى خفض الإمكانات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل كبير، ما يسمح لنا -يقول الوزير الروسي- بتركيز الاهتمام والجهود لتحقيق الهدف الرئيسي وهو تحرير دونباس، لافتا إلى أن “القوات المسلحة الأوكرانية تعرضت لأضرار جسيمة ونظام الدفاع الجوي الأوكراني تم تدميره عمليا”.