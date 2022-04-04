بديل الغاز الروسي.. إيطاليا ستستورد مزيدًا من الغاز من الجزائر وليبيا

لا تنفكّ الدول الأوروبية تبحث عن مصادر أخرى لسداد احتياجاتها من الغاز الطبيعي، في اطار تقليل الاعتماد على روسيا. وايطاليا هي واحدة من الدول التي تعتمد بشدة على واردات الغاز الروسي.

في هذا السياق، كشف وزير التحول البيئي الإيطالي “روبرتو شينجولاني” اليوم الاثنين، أنّه من المتوقع أن تبرم بلاده أولى الصفقات للحصول على مزيد من الغاز من موردين آخرين ليحل محل التدفقات من روسيا خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك.

وأضاف في مؤتمر عبر الإنترنت “هناك سلسلة محادثات جارية… خلال الأسابيع القليلة المقبلة سنبرم أولى الاتفاقات”.

كذلك، أشار الوزير الى أن إيطاليا تتوقع الحصول على كمية إضافية من الغاز حجمها عشرة مليارات متر مكعب من خطوط أنابيب من الجزائر وليبيا وأذربيجان هذا العام.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية “كلاوديو ديسكالزي” عدم وجود القدرة لدى الشركة الإيطالية لسداد ثمن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي بالروبل.

وجاء تصريح المسؤول في شركة “إيني” الإيطالية خلال مشاركة له في منتدى الطاقة العالمي في الإمارات العربية المتحدة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت “إيني” تواصل شراء النفط الروسي، قال ديسكالزي، إن “إيني” الإيطالية أعلنت بالفعل انسحابها من مشروع الغاز “السيل الأزرق” المشترك مع روسيا، كذلك تم تجميد المشاريع المشتركة مع شركة “روس نفط” الروسية منذ العام 2014.

وأوضح أنّ “المشكلة الكبيرة الوحيدة هي الغاز، نعم ليس لدينا أصول في روسيا، ليس لدينا مشاريع هناك، لكننا نشتري الغاز الروسي. طلب منا سداده ثمنه بالروبل، لا يمكننا القيام بذلك لأنه ليس لدينا روبل. وهذا غير منصوص عليه في العقد، الذي يحدد التسويات باليورو، لا يمكن تغييره من جانب واحد، يجب أن يكون توافق من الطرفين على ذلك”.