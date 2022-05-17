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برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء السعودي يدعو لتحول متزن في مجال الطاقة

منذ 8 ساعات
آخر تحديث: 17 - مايو - 2022 6:26 مساءً
العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود

العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود

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رأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء عن بُعد اليوم الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى بعد خروجه من المستشفى هذا الأسبوع، فيما دعا المجلس خلال الاجتماع إلى تحول عالمي متزن في مجال الطاقة.

وشوهد الملك سلمان (86 عاما) لفترة وجيزة على شاشة التلفزيون الرسمي وهو ينظر إلى شاشة كبيرة في أول اجتماع وزاري من نوعه منذ خروجه من المستشفى يوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء شدد على “أهمية السياسات المناخية الحصيفة لضمان استقرار أسواق الطاقة بما في ذلك التحول المتزن والضروري للاستقرار الاقتصادي العالمي”.

كما هنأ مجلس الوزراء السعودي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه من المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة ، معرباً عن التطلع لاستمرار العمل على توطيد أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يشار إلى أن الملك سلمان كان قد غادر الأحد مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.

ووجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحسب بيان الديوان الملكي السعودي، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة.

وعبر عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من رؤساء وزعماء وقادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.

    المصدر :
  • رويترز

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