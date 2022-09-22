الخميس 26 صفر 1444 ﻫ - 22 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

برايس: ضيقنا الخلافات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية

منذ 5 دقائق
نيد برايس (أرشيفية من رويترز)

نيد برايس (أرشيفية من رويترز)

A A A
طباعة المقال

علّق المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن المبعوث الأميركي الخاص، آموس هوكشتاين، أحرز تقدما في تضييق الخلافات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

وأضاف: “نعتقد أن الوقت قد حان لكلا الطرفين لبذل كل ما في وسعهما لإيجاد حل لهذا النزاع البحري”.

وحول إمكانية تقديم إيران النفط إلى لبنان، قال برايس: “لا يزال نظام العقوبات ضد إيران ساري المفعول لكننا سنواصل بذل كل ما في وسعنا لنكون شريكا لشعب لبنان ونساعد في تزويده بما يحتاجون إليه”.

وأشار المتحدث إلى أنه “حان الوقت الآن لتجاوز المأزق السياسي في لبنان الذي أدى إلى تفاقم التحديات طويلة الأمد التي جعلت الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للشعب اللبناني”.

    المزيد من أخبار العالم

    فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    رئيس أوكرانيا وولي العد السعودي بحثا تبادل أسرى مع روسيا وأمن الطاقة
    وباء إيبولا
    فيروس إيبولا.. تسجيل إصابات جديدة ووفاة واحدة في أوغندا
    الدمار في أوكرانيا بسبب الحرب
    روسيا: 10 آلاف شخص تطوعوا للقتال في أوكرانيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الجيش اللبناني
    خبر سار للعسكريين.. المساعدة الأمريكية لدعم الأجور ستصرف بهذه الطريقة
    فوائد العنّاب للجسم غزيرة.. تعرّفوا إليها!
    هشام سليم
    وفاة الفنان هشام سليم عن عمر 62 عاما