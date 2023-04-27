براً وبحراً وجواً.. استمرار عمليات إجلاء الأجانب من السودان

دفع الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع الدول الأجنبية إلى المسارعة بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها.

وأجلت عدة دول رعاياها جوا بينما توجه آخرون إلى بورتسودان على البحر الأحمر على بعد 800 كيلومتر تقريبا من الخرطوم برا.

وفيما يلي وضع جهود بعض الدول التي تقوم بعمليات إجلاء من السودان:

ألمانيا

نقلت مهمة إجلاء ألمانية 500 شخص في المجمل من أكثر من 30 دولة إلى بر الأمان حتى صباح يوم الثلاثاء، ومن بينهم مواطنون بلجيكيون وبريطانيون وهولنديون وأردنيون وأمريكيون بالإضافة إلى الألمان.

وقالت برلين إن رحلاتها الجوية ستنتهي يوم الثلاثاء.

فرنسا

أبلغ الرئيس إيمانويل ماكرون حكومته بأن البلاد أجلت أكثر من 500 شخص من السودان، من بينهم أكثر من 200 مواطن فرنسي بالإضافة إلى مواطنيين أمريكيين وبريطانيين وآخرين. وقال إن أحد رجال الكوماندوز الفرنسيين أصيب في تبادل لإطلاق النار أثناء الإجلاء لكن حالته مستقرة.

وقال مصدران دبلوماسيان إن باريس أرسلت أيضا سفينة حربية إلى بورتسودان للمساعدة في نقل من تم إجلاؤهم.

إيطاليا

أجلت طائرات عسكرية إيطالية أقلعت من جيبوتي 83 إيطاليا و13 آخرين، من بينهم أطفال والسفير الإيطالي.

وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني إن بعض الإيطاليين العاملين في المنظمات غير الحكومية وحملات التبشير قرروا البقاء في السودان بينما نُقل 19 آخرون إلى مصر قبل يومين.

بريطانيا

قالت بريطانيا إنها بدأت عملية إجلاء “واسعة النطاق” لمواطنيها يوم الثلاثاء معطية الأولوية للعائلات التي لديها أطفال وكبار السن والمرضى. وغادرت أول رحلة جوية لإجلاء البريطانيين ومن المتوقع مغادرة رحلتين أخريين ليلا.

وتقدر الحكومة أن هناك نحو أربعة آلاف بريطاني في السودان. وأجلت دبلوماسييها وعائلاتهم يوم السبت.

وقالت قبرص إنها فعّلت آلية إنقاذ إنسانية بطلب من لندن للسماح لدول ثالثة باستخدامها لاستقبال وإعادة المواطنين الأجانب الذين تم إجلاؤهم من السودان. وتستضيف قبرص قاعدتين عسكريتين بريطانيتين كبيرتين.

هولندا

قال وزير الخارجية فوبكه هوكسترا إنه تم إجلاء نحو 100 هولندي من السودان منذ يوم الأحد.

وغادر نصف العدد إلى الأردن على متن أربع رحلات إجلاء هولندية نقلت أيضا حوالي 70 شخصا من 14 دولة أخرى.

وتسعى أمستردام إلى إجلاء نحو 150 هولنديا في المجمل. وعززت الجهود الدولية بطائرتين عسكريتين، متاحتين أيضا للجنسيات الأخرى.

الولايات المتحدة

أجلت القوات الأمريكية دبلوماسيين أمريكيين وبعض الدبلوماسيين الأجانب يوم السبت.

وقالت واشنطن يوم الاثنين إن عشرات الأمريكيين يسافرون برا في قافلة تقودها الأمم المتحدة إلى بورتسودان، وإن عشرات آخرين عبّروا عن رغبتهم في المغادرة. وقالت إنها تنشر عتادا بحريا للمساعدة في عمليات الإجلاء إذا لزم الأمر.

روسيا

لم تعلن روسيا بعد عن أي إجلاء لأعضاء سفارتها أو رعاياها من الخرطوم. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الروس في السودان على اتصال وثيق بموسكو. وأضاف “التعاون والمشاورات يجريان على مدار الساعة، وهناك احتمالات مختلفة قيد البحث. في الوقت الحالي، لم يُتخذ أي قرار”.

اليابان

أعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إجلاء جميع اليابانيين الذين كانوا يرغبون في المغادرة.

وذكر أن 45 غادروا مساء الاثنين على متن طائرة عسكرية يابانية، وغادر ثمانية آخرون بمساعدة فرنسا وجماعات أخرى.

سويسرا

أغلقت سويسرا بالفعل سفارتها وأجلت جميع موظفيها السويسريين وعائلاتهم.

الصين

قالت الصين إن معظم مواطنيها تم إجلاؤهم بأمان في مجموعات إلى الدول المجاورة. ونشرت وزارة الدفاع سفنا تابعة للبحرية يوم الأربعاء لنقل المواطنين وإجلائهم.

وقالت وزارة الخارجية إنه تم نقل نحو 800 شخص عن طريق البحر وسافر أكثر من 300 برا إلى الدول المجاورة للسودان من يوم الثلاثاء إلى اليوم الخميس. وذكرت الوزارة أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بين الرعايا الصينيين حتى الآن.

وأصدرت القنصلية العامة الصينية في مدينة جدة بالسعودية بيانا أمس الأربعاء تنصح مواطنيها الذين يعتزمون مغادرة السودان إلى السعودية بالدخول عبر ميناء جدة الإسلامي.

كندا

قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند أمس الأربعاء إن بلادها ستنشر نحو 200 جندي لتنسيق عمليات الإجلاء من السودان، بينما أعلنت أوتاوا إجلاء نحو 180 كنديا.

وقالت الحكومة إنه يوجد نحو 1800 كندي في السودان، 700 منهم تقريبا طلبوا مساعدة وزارة الخارجية.

أوكرانيا

قالت إنها أنقذت 87 من مواطنيها، معظمهم من الطيارين وفنيي الطائرات وعائلاتهم، من أصل 138 مدنيا في المجمل، من بينهم مواطنون من جورجيا وبيرو.

جنوب أفريقيا

قالت إنها كانت تتوقع مغادرة آخر 12 من مواطنيها الذين تعلم أنهم موجودون في السودان يوم الثلاثاء.