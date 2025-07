برعاية باراك.. اجتماع سوري إسرائيلي رفيع المستوى استمر لأربع ساعات!

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة توم باراك، أنه التقى، الخميس، بمسؤولين من سوريا وإسرائيل في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال باراك، في منشور على منصة إكس: “التقيت بسوريين وإسرائيليين هذا المساء في باريس. كان هدفنا هو الحوار وخفض التوتر، وقد نجحنا في تحقيق ذلك”.

وتابع “جددت جميع الأطراف التزامها بمواصلة هذه الجهود”.

I met this evening with the Syrians and Israelis in Paris. Our goal was dialogue and de-escalation, and we accomplished precisely that. All parties reiterated their commitment to continuing these efforts.

— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 24, 2025