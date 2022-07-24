بركان يثور على جزيرة كيوشو غرب اليابان

قالت هيئة الأرصاد اليابانية إن بركانا على جزيرة كيوشو غرب البلاد، يسمى بركان ساكوراجيما، ثار في نحو الساعة 8:05 مساء بالتوقيت المحلي (1105 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام أنه لم ترد بعد تقارير عن وقوع أضرار.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن تقارير أشارت إلى تساقط أحجار بركانية على بعد 2.5 كيلومتر من البركان. وأشارت إلى أن درجة التحذير من ثورة البركان ارتفعت إلى خمسة وهو أعلى مستوى من التحذير ونصحت السلطات بعض المناطق بالإخلاء.

وبركان ساكوراجيما من أحد أكثر براكين اليابان نشاطا ويثور بشكل متكرر وبمستويات متنوعة. وفي 2019، نفث رمادا إلى ارتفاع 5.5 كيلومتر.

وأظهرت لقطات مصورة لثورة البركان اليوم الأحد ما بدا أنها كتلة حمراء تتدفق من جانبه ومقذوفات حمراء تتطاير ودخان يتصاعد على الرغم من صعوبة رؤيته في الظلام.

وذكرت (إن.إتش.كيه) أن أغلب مدينة كاجوشيما يقع على الجانب الآخر من الخليج لكن المناطق السكنية التي تقع في نطاق ثلاثة كيلومترات من فوهة البركان صدرت لها أوامر بالإخلاء.

وأضافت أن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يجمعون معلومات عن الموقف.