برلماني إيراني مكذباً حكومته: الصينيون يتوافدون إلى البلاد رغم خطر ”كورونا“

كذب عضو البرلمان الإيراني عن التيار الإصلاحي، بهرام بارسائي، اليوم الأحد، ما ذكرته السلطات في بلاده عن منع توافد المسافرين الصينيين إلى إيران لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكتب بارسائي في حسابه الرسمي على تويتر: ”نحن نلاحظ استمرار توافد المسافرين الصينيين إلى إيران“، مضيفا أن ”عملية نقل المسافرين الصينيين من باقي المطارات الأخرى في جميع أنحاء العالم من قبل شركات الطيران الإيرانية مستمرة أيضا“.

وقال: ”على عكس قرار الحكومة، ما زلنا نرى المسافرين القادمين من الصين إلى إيران ونقل الركاب الصينيين من المطارات الأخرى في جميع أنحاء العالم من قبل شركات الطيران الإيرانية. هل شركة الطيران مستقلة ولا تخضع للحكومة؟“.

وأضاف النائب الإيراني عن محافظة شيراز جنوب البلاد: ”يوضح تحدي الين وحوادث الطيران في الأيام الأخيرة أن الحفاظ على المديرين غير الأكفاء أهم من حياة الناس“.

وكان كيانوش جهانبور، رئيس مركز المعلومات والعلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، قال الجمعة الماضي، إن الرحلات الجوية الإيرانية المباشرة من وإلى الصين قد توقفت وإن الرحلات الجوية غير المباشرة لم يتم إلغاؤها بعد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت منظمة الطيران الإيراني، أن العشرات من الإيرانيين المقيمين في المدن الصينية، لا سيما ووهان، وصلوا إلى العاصمة طهران؛خشية من إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحمان فضلي، أمس السبت، أن بلاده لم تسجل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا، مؤكدا في الوقت ذاته أن ”بلاده اتخذت سلسلة إجراءات لمنع دخول هذا الفيروس إلى البلاد“.