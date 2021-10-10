برلماني إيراني يحذر من كارثة تطال منطقة جنوب غربي البلاد.. “الحياة فيها لا تطاق”!

حذر مجيد ناصري نجاد، النائب عن مدينة الفلاحية (شادكان) في البرلمان الإيراني، من أن المياه التي تصل إلى المدينة باعتبارها مياه شرب هي مياه صرف صحي. وقد أصبحت هذه القضية مأساة مستمرة، حسبما نقل موقع “إيران إنترناشونال”.

وخلال الجلسة العلنية للبرلمان الإيراني، اليوم الأحد 10 أكتوبر (تشرين الأول)، حذر ناصري نجاد وزير الطاقة الإيراني من قضية مياه الشرب والصرف الصحي في مدينة الفلاحية جنوب غربي إيران، وقال: “لقد أصبحت هذه القضية مأساة مستمرة، لا يمكن وصف المياه في شادكان بأنها مياه شرب. لأن المياه التي تصل إلى المدينة للشرب هي مياه صرف صحي.

وأكد: رئيس منظمة البيئة في محافظة خوزستان أن ما لا يقل عن 1200 متر مكعب من مياه الصرف الصحي المنزلية في مدينة الأهواز (مركز المحافظة) تصب يوميا في نهر كارون، وتدخل هذه المياه إلى شادكان مباشرة بعد الأهواز. فالناس يقضون الصيف بصعوبة وأوضاع مياه الشرب لا تطاق، ولا ينبغي أن يلتزم أي مسؤول الصمت في هذا الصدد.

وقال هذا البرلماني الإيراني، وهو أحد أعضاء لجنة الطاقة التابعة للبرلمان، إن “الناس يواجهون مجموعة متنوعة من الأمراض الباطنية والجلدية.. متى سيتم حل هذه المشكلة؟ لقد تم منح اعتمادات لحل المشكلة، لكننا لم نر أي أثر لها في المدينة”.