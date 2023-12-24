الأحد 11 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 24 ديسمبر 2023 |
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برلماني فرنسي يتقدم بشكوى ضد أكثر من 4000 جندي إسرائيلي!

منذ 55 دقيقة
النائب عن حزب "فرنسا الأبية" توماس بورتس

النائب عن حزب "فرنسا الأبية" توماس بورتس

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تقدم النائب الفرنسي عن حزب “فرنسا الأبية”، توماس بورتس بشكوى جنائية إلى النيابة العامة الفرنسية ضد أكثر من 4000 جندي إسرائيلي من أصول فرنسية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال بورتس، في تغريدة على حسابه في منصة “إكس” إنه “في مواجهة حجم جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، قمت بالاتصال بالمدعي العام بموجب المادة 40 حتى يمكن إجراء تحقيقات في مسؤولية 4000 فرنسي أو فرنسي إسرائيلي موجودين على الجبهة في غزة”.

وأشار بورتيه، في شكواه الجنائية ضد 4185 جنديا من أصل فرنسي في الجيش الإسرائيلي، إلى أنه يتهمهم بـ”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة”.

ولفت بورتيه إلى حجم الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية.

ومع التغريدة، نشر بورتيه كذلك صورة للالتماس بالشكوى الجنائية الذي أرسله إلى النيابة العامة بحق الجنود الإسرائيليين من أصول فرنسية الذين يخدمون في صفوف الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وأوضح النائب الفرنسي بأن القضاء الفرنسي ملزم بالتحقيق في مسؤولية الفرنسيين المقاتلين في المنطقة عن تصرفاتهم المخالفة للقانون الدولي والفرنسي.

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