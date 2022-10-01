برلمان أرض الصومال الانفصالية يوافق على تمديد ولاية الرئيس

قال رئيس مجلس الشيوخ في منطقة أرض الصومال الانفصالية بالصومال السبت، إن مشرعي المنطقة وافقوا على تمديد ولاية الرئيس موسى بيحي عبدي لمدة عامين قبيل انتهائها في نوفمبر\شرين الثاني.

وقالت مفوضية الانتخابات في المنطقة في الشهر الماضي، إنها أرجأت إلى العام المقبل الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في نوفمبر\تشرين الثاني لوجود عقبات متعلقة بالوقت والمال وغير ذلك من الأسباب.

وليس من الواضح إلى الآن ما إذا كانت المنطقة ألغت الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل بعد إعلان تمديد ولاية الرئيس لمدة عامين.

وقال رئيس مجلس الشيوخ في أرض الصومال إن 72 من أعضاء البرلمان وافقوا على تمديد ولاية عبدى، ورفض عضو واحد الاقتراح.

وفي أغسطس\آب اندلعت احتجاجات دامية في المنطقة وطالب المتظاهرون بإجراء الانتخابات في نوفمبر\شرين الثاني، وسط شكوك في رغبة الرئيس عبدي في إرجاء الانتخابات وتمديد ولايته.

ولم تعلق المعارضة إلى الآن على الإعلان عن تمديد ولاية عبدي.

وانفصلت أرض الصومال عن الصومال عام 1991 لكن استقلالها لم يحظ باعتراف دولي واسع النطاق. وساد السلام المنطقة في أغلب الأوقات بينما يخوض الصومال حربا أهلية منذ ثلاثة عقود.