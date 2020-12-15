برلمان إيران يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات الرئاسة

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في إيران المقرر عقدها في يونيو من العام القادم ، أقر البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المتشددون، اليوم الثلاثاء، منع حاملي جنسية أخرى وخاصة البطاقة الدائمة في الولايات المتحدة، وأي دولة أجنبية أخرى، من الترشح في انتخابات الرئاسة.

ووافق البرلمان على هذا الاقتراح، في جلسة بثتها الإذاعة الحكومية على الهواء، لكنه ما زال ينتظر موافقة مجلس ديني رفيع، قبل بدء العمل به.

وتتكهن شخصيات بارزة من المتشددين ووسائل إعلام منذ فترة طويلة، بأن بعض كبار المسؤولين، مثل محمد جواد ظريف وزير الخارجية، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، يحملون جنسية مزدوجة أو بطاقة إقامة أمريكية، ويقولون إن ذلك يشكل تهديدًا أمنيًا.

ونفي ظريف أن يكون حتى قد تقدم بطلب للحصول على البطاقة الخضراء، للإقامة في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تجري إيران انتخابات رئاسية في حزيران/يونيو 2021، لن يخوضها الرئيس الحالي حسن روحاني، الذي شغل الرئاسة فترتي ولاية متتاليتين؛ كل منهما مدتها أربع سنوات.