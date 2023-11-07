برلمان تركيا يزيل من قوائم مطاعمه علامات تجارية تدعم إسرائيل

أزال البرلمان التركي منتجات شركة كوكا كولا ونستله من قوائم مطاعمه الثلاثاء بسبب دعمها المزعوم لإسرائيل في ظل الصراع الدائر في غزة، بحسب بيان للبرلمان ومصدر ذكر الشركتين بالاسم.

ولم ترد الشركتان على الفور على طلب للتعليق.

وجاء في بيان البرلمان “تقرر عدم بيع منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل في المطاعم والكافتريات والمقاهي الموجودة في حرم البرلمان”، وأضاف أن رئيس البرلمان نعمان قورتولموش هو من اتخذ القرار، دون أن يذكر البيان شركات بالاسم.

وأوضح مصدر برلماني أن مشروبات كوكاكولا وقهوة نستله سريعة التحضير هما العلامتان التجاريتان الوحيدتان اللتان أُزيلتا من القائمة.

وتابع المصدر أنه جرى اتخاذ القرار استجابة لطلب الجماهير.

وقال المصدر إن “مكتب رئيس البرلمان لم يقف غير مكترث أمام صيحة الجمهور وقرر إزالة منتجات هذه الشركات من قائمة المقاهي والمطاعم في البرلمان”.

وتداول نشطاء أتراك اسمي الشركتين في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية ضمن دعوة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية أو منتجات الشركات الغربية التي يعتبرونها داعمة لإسرائيل.

وتنتقد الحكومة التركية بشدة القصف الإسرائيلي على غزة والدعم الغربي لإسرائيل.

ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف فلسطيني، بينهم نحو 4100 طفل.

وشارك مئات الآلاف من الأتراك في مظاهرات خرجت إلى الشوارع للاحتجاج على العمليات الإسرائيلية في غزة على مدار الشهر الماضي، إضافة للاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي.