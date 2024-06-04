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برلمان سلوفينيا يوافق على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 4 - يونيو - 2024 11:05 مساءً
علم سلوفينيا

علم سلوفينيا

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على خطى إسبانيا وأيرلندا والنرويج، وافق برلمان سلوفينيا بغالبية الأصوات اليوم الثلاثاء على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وفي وقت سابق ندد وزير الخارجية الإسرائيلي بقرار الحكومة السلوفينية الخميس 30 أيار/مايو 2024، الموافقة على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس إن القرار، الذي يتطلب موافقة البرلمان السلوفيني، يكافئ حماس على القتل والاغتصاب، في إشارة إلى هجوم الذي شنته الحركة الفلسطينية في السابع من أكتوبر\تشرين الأول على إسرائيل شنت بعده إسرائيل حربا على غزة.

وقال كاتس في بيان إن ذلك تعزيز أيضا لإيران، العدو اللدود لإسرائيل، ويضر “بالصداقة الوثيقة بين الشعبين السلوفيني والإسرائيلي”.

وأضاف “آمل أن يرفض البرلمان السلوفيني هذه التوصية”.

    المصدر :
  • رويترز

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